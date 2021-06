Zambiaanse ex-president Kenneth Kaunda is overleden, een voorman van de strijd tegen kolonialisme

In het Afrikaanse land Zambia is voormalig president Kenneth Kaunda overleden. Kaunda was 97. Hij leidde zijn land in 1964 naar de onafhankelijkheid en regeerde tot 1991. In die periode bouwde hij een socialistische economie uit zonder veel succes en steunde hij de strijd voor onafhankelijkheid en tegen blanke minderheidsregimes in Zuid-Afrika, Rhodesië (Zimbabwe) en Zuidwest-Afrika (Namibië).