Ziekenwagen vertrekt binnenkort vanuit technische dienst in Oudsbergen: "De aanrijtijden zijn vaak te lang"

Zo'n snel interventievoertuig is uniek in Limburg. "Het vervangt de gewone brandweermiddelen niet", zegt commandant Dominic Knapen, "maar we kunnen er sneller mee ter plaatse gaan om de eerste hulp toe te dienen. Bovendien doen we met het voertuig ook een eerste verkenning: wat is de beste opstelplaats om te reageren of waar moeten we op letten? Dat gaat vanaf 1 oktober vlotter dan voorheen verlopen."