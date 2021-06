ZOL is laatste Limburgse ziekenhuis dat covidafdeling sluit

Ook in het ZOL in Genk is het aantal coronapatiënten nu sterk gedaald. Daardoor kunnen ze met kamerisolaties werken in plaats van met een geïsoleerde afdeling. En zo kan nu ook de reguliere zorg terug opgeschaald worden. Woordvoerder Jurgen Ritzen: "We hebben 2 intensieve afdelingen in het ZOL, en nu kunnen we ook afdeling 1 opnieuw vrijhouden voor reguliere zorg." Er lag nog 1 covidpatiënt op de afdeling, maar die kan ook in kamerisolatie verzorgd worden.