Zware schade aan voorgevel woning Holsbeek na zoveelste ongeval op kruispunt: "Jaren geleden mijn man verloren bij ongeval hier"

Het is niet de eerste keer dat er op het kruispunt een ongeval gebeurt en dat er een auto zich parkeert in de woning van Liana. "Ik ben de tel kwijt, sinds ik hier woon zijn er hier jaarlijks twee à drie ongevallen", zegt Liana. "Gisteren was het een Porsche, de bestuurder zou onder invloed zijn geweest en werd afgevoerd naar het ziekenhuis", vertelt zoon Benny. "Telkens we een telefoon krijgen, houden we ons hart vast. Mijn vader is hier jaren geleden gestorven bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto die zijn bocht had gemist. Ik mag er niet aan denken dat we ook onze mama op deze manier zouden verliezen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn."