17e-eeuwse hoeve Abdij van Park gerestaureerd

Pas vanaf 9 september zal het grote publiek de renovatie kunnen bewonderen. Dan wordt de gerestaureerde hoeve officieel ingehuldigd. De abdijwinkel van De Wikke en het melkhuisje moeten eerst nog ingericht worden. "Om er een bruikbaar en praktisch gebouw van te maken, moesten we bepaalde dingen aanpassen aan de hedendaagse bouwnormen. Voor de vleermuizen hebben we zelfs speciale invliegopeningen en vleermuisvriendelijke verlichting op de hooizolder voorzien. Oud en nieuw samenbrengen, rekening houdende met natuurbehoud en de moderne noden, dat was de uitdaging van dit project", aldus de architect.

De restauratie van de hoeve en haar bijgebouwen is een onderdeel van een grotere restauratie van de volledige abdijsite. De werken daarvoor begonnen al in 2011. Op de planning staan nu nog de restauratie van de oost- en noordvleugel van de abdij en van de infirmerie. Ook het neerhof zal volgend jaar worden heraangelegd. Alle werken zouden in 2025 moeten afgerond zijn. In 2029 bestaat de Abdij van Park 900 jaar.