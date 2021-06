Akzo Nobel-site in Vilvoorde wordt woon- en winkelwijk, maar eerst een cannabisplantage

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het project door het stadsbestuur zullen op het terrein eerst zo'n 1,5 miljoen cannabisplanten worden gezaaid. Hennep of cannabis wordt in de bouwsector gebruikt als basis voor isolatiemateriaal. "De komende twee jaar wordt hier het materiaal gemaakt dat ze later bij de bouw van het project zullen gebruiken. Bovendien haalt een hennepplant vijf keer meer CO² uit de lucht dan een boom. Voor alle duidelijkheid: mensen die graag joints roken, zullen op de plantage aan het verkeerde adres zijn. Er bestaan veel verschillende soorten hennep en van deze word je niet high omdat er geen THC in zit", aldus Bonte. In september kunnen de eerste planten geoogst worden.