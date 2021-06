Anima Research Center opent afdeling in Diepenbeek: “Dit is een nieuwe stap voor een echte gezondheidscampus”

Het is een glunderende Erik Buntinx die trots de pers een rondleiding geeft in de nieuwe ruimtes op de gezondheidscampus. “Ons hoofdkwartier blijft nog altijd in Alken, maar de gebouwen daar worden daar te klein, dus wilden we uitbreiden”, zegt hoofdonderzoeker Buntinx. “Maar hier kunnen we permanent overleggen met de Universiteit Hasselt. De bedoeling is dat ze bepaalde projecten hier kunnen laten onderzoeken in samenwerking met ons. Maar dat geldt ook omgekeerd. Als wij een analyse van antistoffen willen doen, dan kunnen we het lab van de universiteit gebruiken.”