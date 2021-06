Asielzoekers uit Poelkapelle doen vrijwilligerswerk in het vaccinatiecentrum van Ieper

Leen is dan ook blij met de hulp die wordt aangeboden vanuit het opvangcentrum voor vluchtelingen in Poelkapelle. Sinds een 2-tal weken zijn zo'n 12 bewoners van het centrum bij haar actief als vrijwilliger. Haj Kanjo, een twintiger uit Syrië, is één van hen. "Ik help de mensen als ze toekomen op de parking of in de wachtzaal", zegt hij. "Het is een leuk werkje."

De bedoeling is dat op termijn nog meer mensen uit het opvangcentrum als vrijwilliger zullen bijspringen in Ieper.