Begeleiding voor wie treintickets wil aankopen in Puurs, nu loketten minder lang geopend zijn

De loketten in het station van Puurs zijn sinds kort enkel nog open van 7.15u tot 10.30u. Voor de treinreizigers die het gewoon waren om hun ticket altijd aan het loket te kopen, vraagt dit om een aanpassing. "Wij hebben een brief gekregen van de seniorenraad in Puurs-Sint-Amands waarin ze hun vrees uitdrukten dat zij niet in de kou zullen blijven staan. Daar was dus wel vraag naar", zegt schepen voor mobiliteit Alex Goethals op Radio 2 Antwerpen. En hij vindt zeer belangrijk dat vaste gebruikers de nodige begeleiding blijven krijgen.