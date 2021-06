Bekende wielerwedstrijd "De 8 van Brasschaat" viert 100-jarig bestaan

Alfred Martougin werd later ook voorzitter van de Belgische Wielerbond. Hij wist in 1926 voor het eerst het Belgisch Kampioenschap Wielrennen naar Brasschaat te brengen. Hij maakte er voor het eerst een eendagswedstrijd van. Dat zette Jambon aan tot denken: "Toen ik dat te weten kwam, heb ik gekeken met de Belgische Wielerbond of wij in 2026 het BK naar Brasschaat konden halen. Dat is gelukt. In aanloop ernaartoe rijdt vanaf volgend jaar elk jaar een andere leeftijdscategorie hier haar BK. In 2022 komen de nieuwelingen langs. Een jaar later is het de beurt aan de junioren. In '24 gaat het BK voor de elite zonder contract en de U23 in onze gemeente door. In 2025 de tijdrit. In 2026 verwelkomen we dan ten slotte profs (eliterenners- of rensters met contract) in Brasschaat."