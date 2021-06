BEKIJK - Belgische primeur: bouw van eerste subsidievrije windturbines bij ArcelorMittal Gent

Op de werf van het nieuwe windpark zijn ze al volop aan het werk met het heien van de funderingspalen voor zes nieuwe turbines. Drie daarvan worden opgetrokken zonder overheidssubsidies. Dat heeft alles te maken met hun omvang en capaciteit. De drie subsidievrije windmolens zullen een pak groter zijn dan de nu bestaande.

In veertig jaar tijd zijn de turbines ongeveer acht keer zo groot geworden. En in de toekomst worden ze nog groter. De hoeveelheid stroom die ze produceren, is bijna evenredig toegenomen. En ook het contract met staalproducent -en energieslokop- ArcelorMittal nabij Gent is een sleutelelement van deze primeur. Die heeft zich bereid verklaard 20 jaar lang de stroom die deze drie windmolens genereren, af te nemen, aan een vaste prijs. "Zo zorgen we ervoor dat de belastingbetaler niet meer moet meebetalen voor deze energie-opwekking", zegt Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal België.

U kan de werf in het Gentse havengebied op deze dronebeelden bekijken: