Beverdammen in Tremelo verlaagd om wateroverlast te vermijden: "minimale invloed voor de bevers"

Het aantal bevers is de laatste jaren in de provincie sterk toegenomen. Ook langs de Vijversbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie, die er een burcht en enkele dammen bouwde. Maar de dammen hinderen de normale stroming in de beek, wat leidt tot wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Zo liepen er na hevige regenval al enkele kelders onder water in de Kruisstraat.

"De verlaging heeft slechts minimale invloed op de bevers. De burcht en dammen blijven dan ook behouden”, vertelt Peter Maris van de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant. “We zijn hiervoor ook niet over één nacht ijs gegaan. Er was overleg met verschillende partners waaronder de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos. Omdat de bever een beschermde diersoort is in Europa, mag je eigenlijk niet aan de dammen komen. Enkel onder bepaalde omstandigheden, zoals overlast, mag je ingrijpen. Dat was het geval in Tremelo.”

Vorig jaar plaatste de provincie nog twee infoborden. Daarmee wil ze voorbijgangers informeren over de beverfamilie en de gemaakte afspraken om de belangen van de bever en omwonenden te verzoenen.