BEKIJK: Koning Filip ontvangt Amerikaanse president Joe Biden op koninklijk paleis in Brussel 

De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen op het koninklijk paleis. Hij ontmoet er koning Filip. In de namiddag zal Biden een Europees-Amerikaanse top bijwonen en spreken met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Raadsvoorzitter Charles Michel. In de namiddag zet Biden zijn Europareis verder en reist door naar de Zwitserse stad Genève. Daar zal hij morgen de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten.