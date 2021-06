Resultaten bodemstalen PFOS op Antwerpse Linkeroever geruststellend: "Hoe verder van 3M, hoe beter de waarden"

Uit de resultaten blijkt dat enkel op de meetplaats die het dichtst bij de 3M-fabriek ligt, de normen overschreden worden. "Aan het Sint-Annabos, vlak bij de Oosterweelwerf, worden de bodemsaneringsnormen overschreden", zegt schepen Tom Meeuws, "maar het goede nieuws is dat op drie andere plekken in woongebieden, een braakliggend terrein naast een school, de voetbalvelden van de City Pirates en ook het nieuwe woonproject aan het Galgenweel, ze daar niet worden overschreden. Hoe verder we meten van 3M, hoe beter de waarden zijn en hoe minder erg de verontreiniging."

Het is wel zo, bij 8 van de 12 bodemstalen is er een overschrijding van de richtwaarden. Op het terrein aan de school, de voetbalvelden en in het Sint-Annabos. Enkel aan het Galgenweel is de kwaliteit van de bodem voldoende. "Deze resultaten verdienen verdere opvolging en verder overleg met OVAM en andere instanties", zegt Meeuws op Radio 2 Antwerpen.