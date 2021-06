Brandweer Tongeren wordt tijdelijk in tent en containers ondergebracht

“Bijna alles in de kazerne aan de Elfde-Novemberwal wordt vernieuwd. Dat is nodig want de kazerne is gedateerd en aan vernieuwing toe om aan de moderne veiligheidseisen te voldoen. De werken zullen dan ook ongeveer één jaar duren”, legt burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu) uit. Het lijstje met werkzaamheden op de planning is gigantisch lang. Zo wordt de wagenstelplaats verhoogd zodat ook hogere voertuigen er kunnen gestald worden. Het dak, deuren, ramen en poorten worden vervangen. Ook alle elektrische, verwarmings- en sanitaire installaties worden vernieuwd. De kleedkamers worden uitgebreid en gescheiden, er komt een aparte stelplaats voor de ziekenwagen. Daarnaast worden ook de buitenaanleg, de parking en oefenplaats vernieuwd.