Britten en Australiërs beklinken eerste nieuwe handelsakkoord sinds de brexit

De Britse premier Johnson was erg gebrand om na de uitstap uit de Europese Unie snel handelsakkoorden te sluiten met andere landen in de wereld. Dit akkoord is voor hem ook een opstap naar lidmaatschap van het veel omvattender Partnerschap met landen in Azië en de Stille Oceaan, het zogenoemde CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Volgens de Britse regering zal dat lidmaatschap enorme mogelijkheden creëren voor de Britse landbouwers. (lees verder onder foto van rund uit Wales)