Brugse leerlingen leren veilig fietsen met een VR-bril

Groot enthousiasme vanmorgen bij de zesdejaars van de school Wonderwijs in de Brugse deelgemeente Assebroek. Zij waren bij de eerste leerlingen in Vlaanderen om een VR-bril uit te testen waarmee ze leren hoe ze veilig kunnen fietsen. Voor alle duidelijkheid: als ze de VR-bril gebruiken, zitten de leerlingen niet op een echte fiets. Ze zitten gewoon op hun schoolbank, met een stuur in hun handen. Via de bril krijgen ze fictieve verkeerssituaties gepresenteerd waar ze op moeten reageren. "'t Is een soort spel", legt één van de leerlingen uit, "en de bedoeling is dat we, bijvoorbeeld, een andere fietser voorbijsteken. Als we niet goed sturen en tegen een struik zitten of vergeten achter ons te kijken wanneer we die andere fietser inhalen, dan hoor je een geluidje alsof je gecrasht bent en moet je opnieuw beginnen."