Burgemeester Herne over mogelijke afschaffing opkomstplicht: "Zaak om ook tevreden stemmers te motiveren"

De Vlaamse regering wil komaf maken met de "foertstemmen". En dat kan volgens haar alleen door de opkomstplicht op te heffen. In de commissie van het Vlaams Parlement wordt daarover vandaag gedebateerd. Keuren ze het voorstel goed, dan zijn we niet meer verplicht om te gaan stemmen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen vanaf 2024.

Burgemeester van Herne Kris Poelaert laat in het midden of dat een goede zaak is. Toch zal het de aanpak van de verkiezingen helemaal veranderen, verwacht hij. "Ik vind het heel belangrijk dat iedereen een mening heeft over het beleid en het bestuur van de voorbije zes jaar. Het zal er dus op aankomen om mensen te motiveren om te gaan stemmen als ze tevreden zijn. Degene die niet blij zijn zullen makkelijker de stap zetten om te stemmen omdat er iets moet veranderen. Degene die tevreden zijn, en vinden dat alles hetzelfde mag blijven, zullen we moeten motiveren om naar de stembus te trekken."