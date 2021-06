Waarom is er Chinese reclame te zien langs de velden tijdens EK Voetbal? "Aziatische merken willen Europa veroveren"

Onder meer sociale media als TikTok en Airplay adverteren volop tijdens het EK Voetbal. "Het EK van 2016 is druk bekeken in China. Europees voetbal is daar enorm populair. Ook de Champions League en de landencompetities worden daar gevolgd", zegt professor sportmarketing Wim Lagae. "Adverenties in het Chinees lijken dus vreemd, maar het toont net aan hoe vaak die matchen worden bekeken in China."

"Anderzijds willen Chinese merken voet aan de grond krijgen in Europa. En zo'n landencompetitie past daar perfect in. Op die manier maken bedrijven Europese consumenten vertrouwd met Aziatische sociale media-platformen of elektronicamerken. Voor merken die in Europa willen adverteren is de voetbalkapstok handiger, dan in verschillende landen in verschillende talen advertentieruimte te kopen", aldus Lagae.