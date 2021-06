Radio 2 viert Marco Borsato dit weekend: een reconstructie van een woelige carrière

Met "De meeste dromen zijn bedrog" staat hij 13 weken op nummer een in Nederland. Dat record wordt pas na 18 jaar verbroken door "Balada" van Gusttavo Lima in 2012. "Een nummer één hit lijkt zo ver en onzichtbaar, maar als het dan uiteindelijk lukt is het de mooiste bekroning die er is", dat vertelt hij over de Borsatogekte die ontstaat.

Borsato wordt ook razend populair in België. Hij treedt hier voor het eerst op bij Margriet Hermans op de oudejaarsavond van 1994. In het televisieprogramma "De droomfabriek" maakt Bart Peeters een jaar later de droom waar van vier meisjes uit Brugge. Ze mogen, samen met Borsato, live optreden in de uitzending.

