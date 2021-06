Doe-expo in Nieuwpoort laat kinderen verwoeste monumenten uit Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper heropbouwen

Spelenderwijs de oorlogsgeschiedenis uit ons land beter leren kennen: het kan vanaf vandaag in bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort. Want daar start de nieuwe doe-expo "Bouwen aan het front". De tentoonstelling geeft kinderen de kans om 3 oorlogsmonumenten na te bouwen uit de frontstreek: de Lakenhalle van Ieper, de IJzertoren uit Diksmuide en het Albert-I monument in Nieuwpoort. Bouwen gebeurt met clics: kleurrijke, platte bouwsteentjes die in elkaar klikken.