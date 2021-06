Dopjes van coronavaccins worden ingezameld voor Belgisch Centrum voor Blindegeleidehonden in Tongeren

Het idee om ook de dopjes van coronavaccins in te zamelen komt van de vereniging Ternat Dopt. Zij kon het vaccinatiecentrum van Dilbeek overtuigen om mee te werken.

Intussen staan er ook grote zakken of dozen voor de dopjes in 13 vaccinatiecentra. In Limburg gaat het om Beringen, Borgloon, Bree, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Tongeren en Sint-Truiden. Maar ook in Aarschot, Landen, Niel en Tienen steunen ze de vzw Belgisch Centrum voor Blindengeleidehonden in Tongeren.