Druppelcoach laat elke druppel tellen in Roeselare

De actie Druppelcoaches #VanRSL is in volle voorbereiding. Tuinaannemer Tristan Dewaele uit Kachtem is gespecialiseerd in het aanleggen van ecologische tuinen en geeft de toekomstige druppelcoaches een korte opleiding. “Hoeveel water je bijvoorbeeld in een tuin kan besparen is een vraag die veel gesteld wordt”, zegt Tristan. “Mijn antwoord is eenvoudig: als je tuin goed is aangelegd en je de natuur zijn gang laat gaan, heb je helemaal geen water nodig, los van het hemelwater dat uit de lucht valt. Voor veel mensen is het een verrassend gegeven, maar daar komt het in de praktijk wel op neer.”