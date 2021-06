Eerste bouwvergunningen voor woonmodules voor Brusselse daklozen

Al sinds 2017 werkt de Campagne 400Daken, een samenwerking tussen verschillende daklozenorganisaties, aan het project van woonmodules voor daklozen."Het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen is een grote primeur in Brussel", zegt Maxime Bonaert, projectleider bij de Campagne 400Daken. "Deze belangrijke stap voorwaarts geeft een nieuwe impuls aan deze snelle huisvestingsoplossing, in een context waar de behoeften steeds groter worden.”

De verplaatsbare woonmodules zijn 26 vierkante meter groot en worden geplaatst op braakliggende terreinen van citydev.brussels, de vastgoedontwikkelaar van het Brussels Gewest. Ze zijn bedoeld voor de herhuisvesting van dakloze mensen en zijn voorzien van alle nodige comfort. De bewoners kunnen ook rekenen op begeleiding van verschillende daklozenverenigingen. In 2018 ging al een pilootproject van start op de BridgeCity-site van citydev.brussels, waar twee modules geplaatst werden. Die modules werden toen opgesteld zonder bouwvergunning.