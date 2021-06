Geen stemplicht meer bij volgende lokale verkiezingen: commissie keurt decreet goed

Dat we niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen bij lokale verkiezingen, is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “Deelnemen aan de democratie, onder meer door het uitbrengen van uw stem, is een verantwoordelijkheid van elke burger. Maar net als in het overgrote deel van de moderne democratieën kan het geen wettelijke verplichting zijn.”

“Want”, zegt de minister, “een democratie kan niet gebaseerd zijn op dwang. In de toekomst zullen kandidaten potentiële kiezers niet enkel moeten vragen om ook hun bolletje aan te duiden, ze zullen mensen moeten overtuigen van het belang van de verkiezingen.”