Eerste subsidievrije windmolens komen bij ArcelorMittal in Gent

“De lokaal geproduceerde groene stroom zal volledig worden verbruikt door onze interne staalproductieprocessen”, zegt Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMIttal Belgium. “Op die manier wordt onze CO2-voetafdruk kleiner. De nieuwe turbines zijn bovendien een mooi voorbeeld van het belang van staal in ons dagdagelijks leven. Zonder staal, geen duurzame energie.”



Het nieuwe windpark telt in totaal 6 windmolens, waarvan de 3 grootste dus zonder subsidies worden gebouwd. In het voorjaar van 2022 worden ze in gebruik genomen.