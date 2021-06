Nieuw seizoen met nieuwe trainer voor STVV: "De eerste training was vooral heel warm maar we hebben er zin in"

"26 graden voor een eerste training! Het was vooral heel warm," zegt middenvelder Christian Brüls. "Maar het voelt heel goed om weer op het veld te staan." De spelers van STVV vlogen er vanmorgen stevig in, ondanks de hoge temperaturen. Bernd Hollerbach, de nieuwe trainer van STVV, had een pittige training voor de voetballers in petto met een stevige opwarming, een grondoefening en een oefenpartijtje. Allemaal om binnenkort volledig klaar te zijn voor hun eerste match tegen AA Gent.