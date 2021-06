PFOS-normen werden sinds 2008 meer dan 200 keer strenger, maar daar hield OVAM slechts deels rekening mee

Hoe lees je deze normen? De toegestane dosis PFOS wordt uitgedrukt in een dagelijkse hoeveelheid per kilogram lichaamsgewicht. Ben je een volwassen vrouw van 70 kilogram, dan vermenigvuldig je dat normgewicht dus met 70. Dat is de hoeveelheid PFOS die je dagelijks maximaal mag binnen krijgen door wat je eet of drinkt.