Extra dag op Sanicole Airshow in Hechtel-Eksel: "Om bezoek beter te spreiden"

De vorige editie van de Sanicole Airshow lokte nog 40.000 bezoekers, dat zullen er dit jaar een pak minder zijn. "We gaan het bezoekersaantal dit jaar drastisch limiteren, tot 7.500 mensen per dag", vertelt Joeri Mombers van de Sanicole Airshow. "Dat is heel anders dan wat men van Sanicole gewend is. Maar om dat wat te compenseren, lassen we een extra dag in op zaterdag."

Op het terrein zal er gewerkt worden met 5 compartimenten voor de toeschouwers. "Daar kunnen mensen dan zitten, met erachter een wandelboulevard naar de kidszone en de verschillende standjes."