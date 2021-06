Bekende wijk Far-West in Vilvoorde wordt na jarenlange leegstand gesloopt

Na een uitgewerkt plan over de heropbouw, krijgt de maatschappij nu toch toestemming om de gebouwen af te breken. "De stad wil het karakter van deze unieke tuinwijk zoveel mogelijk behouden. Dus hebben we samen met hen en de provincie onderzocht hoe we dat kunnen doen." In totaal worden eerst 24 huizen in de Groenstraat en de Platanenstraat gesloopt. Het appartementsgebouw in de Maurice Duchéhof blijft voorlopig staan. "We gaan eerst bekijken of we het gebouw nog kunnen renoveren. Het staat natuurlijk al lang leeg. Een tweede optie is om het gebouw ook te slopen, maar nadien de originele gevel herop te bouwen", legt Piqueur uit.