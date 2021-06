Gemeente Berlare maait fonteinkruid in Donkmeer na klachten van vissers

In het Donkmeer in Berlare is het fonteinkruid sinds een viertal weken erg toegenomen. Door de dichte plantengroei aan de oevers is het voor vissers een pak moeilijker om hun hobby goed uit te oefenen. “Het kruid is er zodanig verspreid dat onze vislijn vaak blijft hangen en zo verliezen we onze vangst”, legt visser Rudi Vansnick uit. De vissers zien de plantengroei als een echte plaag en dienden een klacht in bij de gemeente om zo een oplossing te zoeken.