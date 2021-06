Vervuiling Grensmaas bereikt hoogtepunt: "Vuilste rivier van België én Nederland"

Het schaadt de plaatselijke fauna en flora, maar er is niet enkel slecht nieuws. Het is namelijk voordelig dat de Maas het afval als een soort badkuip tegenhoudt waardoor het niet bijdraagt aan alle plastic in de zeeën en oceanen. Het andere goede nieuws is dat Spierts gelooft dat er een oplossing mogelijk is: “Als iedereen zijn afval bewust bewaart, kan het al een groot verschil maken. We hebben een mentaliteitsverandering nodig waarbij we niet zoeken naar een vuilbak, want zelfs die geraken vol, maar waar we ons afval zelf meenemen.” De bewustwording neemt toe door een initiatieven als die van Kajak Maasland & Rafting. Daar kan je een kajak huren met grijpertje en vuilniszak. “Elk stukje afval dat je meeneemt is een zegen voor de wereld.”