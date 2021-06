Hogeschool PXL lanceert kleuteropleiding vanop afstand

De opleiding duurt 4 jaar in plaats van de gebruikelijke 3 en is vooral interessant voor mensen die de opleiding willen combineren met een job of een gezin. Alida Pierards opleidingshoofd Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs op PXL: "We voelden dat daar nood aan was, bij mensen die de combinatie wilden maken van studeren met werken of met een gezin. Zij vonden geen plek in de dagopleiding. Ze kunnen de lessen twee keer per week thuis volgen, aan zelfstudie doen en 1 keer per maand naar de campus komen voor de praktijklessen." Die praktijklessen zijn erg belangrijk, want kleuteronderwijzer is een erg sociaal beroep en het contact met mensen is essentieel. "We willen dan kleuters uitnodigen op de campus, met hen werken en de studenten zo voorbereiden op de stages."