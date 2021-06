Massaal protest in Hongarije tegen anti-homowet 

De omstreden wet die vandaag in Hongarije wordt gestemd is een voorstel van de Hongaarse premier Viktor Orban en zijn conservatieve Fidesz-partij. De wet bepaalt dat in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn, bijna overal dus, geen "promotie" gemaakt mag worden voor holebi- en transgenders.



In de praktijk zullen daardoor onder meer films waarin het thema ter sprake komt niet meer op televisie getoond kunnen worden. Ook reclamecampagnes waar mannelijke koppels op afgebeeld staan, zouden niet meer kunnen. In de toelichting bij de wet worden homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie op één hoop gegooid. De wet maakt de discussie over gelijke rechten voor holebi's en transgender personen zo goed als onmogelijk



