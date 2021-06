Jeruzalem paraat voor mars van nationalistische Joden 

Naar aanloop van de mars waren er enkele schermutselingen in de stad en werden verschillende Palestijnen door de politie opgepakt. Maar de mars zelf verloopt rustig, bovendien is de opkomst laag. Normaal nemen duizenden nationalistische Joden deel aan de optocht, terwijl er nu enkele honderden worden geteld.



Zowel Hamas als de Palestijnse autoriteiten hebben gewaarschuwd voor protest als deze optocht zou doorgaan. De Palestijnen zien de mars als een provocatie. Maar als de nieuwe regering de mars zou verbieden, zouden critici het interpreteren als een toegeving aan Hamas. De mars vormt daarom een uitdaging voor het prille en fragiele bestand in het land.

