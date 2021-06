Kan je PFOS ooit uit de bodem krijgen? "Vervuilde grond afgraven beste oplossing, maar dan wegwerken is niet evident"

PFAS, en dus ook PFOS, kunnen in het milieu terechtkomen via de lucht of via het afvalwater van fabrieken. Ze zijn niet of nauwelijks afbreekbaar in de natuur en worden als vervuiling op alle continenten aangetroffen. Ze kunnen voorkomen in de lucht, zowel binnens- als buitenshuis, in water, in de bodem en in stof. Via drinkwater en voedsel komen ze bij de mens terecht. In het bloed van zowat alle inwoners van geïndustrialiseerde landen worden PFOS aangetroffen en het duurt erg lang voor ze het lichaam verlaten.

"Je gaat er niet meteen van doodvallen, maar als je dagelijks een te hoge concentratie binnen krijgt, zal de hormoonbalans verstoord raken. Verder is er kans op verhoogde cholesterol, groeistoornissen en een verhoogd risico op kanker", legde toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) eerder uit. Omdat er bezorgdheid was over de invloed op de gezondheid is de productie van de stoffen gaandeweg verminderd en stopgezet in Europa en de VS. In China en elders in Azië worden de stoffen nog wel geproduceerd.