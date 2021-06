Kinderen van man uit Oudenburg wanhopig op zoek naar vader die al ruim 2 weken vermist is

De kinderen van Roger hebben ondertussen een flyer gemaakt waarin ze vragen naar tips over hun vermiste vader. De Belgische politie heeft ook een Frans opsporingsbericht gemaakt. "Maar de Fransen weigeren om dat te verspreiden", zegt Sofie. "Blijkbaar doen ze dat daar alleen voor minderjarigen en dus niet voor volwassenen. We hebben er aan gedacht om dan zelf maar naar Parijs te trekken en de 200 flyers die we hebben gemaakt rond te delen om op te hangen, maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg. De regio Parijs is bijzonder groot en we hebben er geen idee van waar we onze zoektocht moeten beginnen. We hopen daarom dat papa binnenkort nog eens zijn bankkaart gebruikt, zodat we beter weten in welke gemeente of buurt hij ongeveer zit."

Wie Roger de voorbije 2 weken heeft gezien kan dat laten weten op het nummer 0800/30.300. Wie vanuit het buitenland belt, kan terecht op het nummer 0032/2.554.44.88