Maatjesliefhebbers hoeven niet meer op hun honger te zitten: “Vanaf morgen mogen de nieuwe maatjes verkocht worden”

Na een vreemd voorjaar is het eindelijk zo ver, de nieuwe maatjes zijn er vanaf morgen. “Sinds vorige week mochten de maatjes gevangen worden, het Nederlands Visbureau heeft nu het licht op groen gezet voor de verkoop”, zegt Vera. “Zij bepalen of het vetgehalte van de maatjes goed genoeg is.” De maatjes zijn dus vet genoeg, legt Vera uit: “Ze moeten een minimumgehalte hebben aan vet en dat hebben ze bereikt”.

Hoe herken ik een goed maatje?

“Een vers maatje moet glanzen en dus vet lijken”, verduidelijkt Vera. “Het moet ook een rode kleur hebben aan de buik waar de graat heeft gezeten. Dat wijst erop dat ze met de hand schoongemaakt zijn.” Maar ook aan de smaak kan je een nieuw maatje herkennen: “De smaak van nieuwe maatjes is romig, maar dat kan je natuurlijk alleen weten nadat je ze gekocht hebt.”

Tot wanneer kan je genieten van de nieuwe maatjes? “In principe is het seizoen beperkt”, legt Vera uit. “Van nu tot september mogen ze met het label ‘nieuwe maatjes’ verkocht worden.” Als je buiten het seizoen nog maatjes vindt, raadt Vera af om ze te kopen. “Er zijn handelaars die het hele jaar door maatjes aanbieden, maar dat zijn geen echte maatjes. Als ze al maanden in de diepvries liggen, zijn het haringen, bedoeld om op te leggen. Je houdt je dus best aan het seizoen.”

Tips voor de beste smaak

Wanneer is een maatje het lekkerst? “Je eet de maatjes best de dag dat je ze koopt op, dan zijn ze het lekkerst”, zegt Vera. “De smaak vermindert als je ze enkele dagen in de koelkast laat liggen.”

Je kan een maatje natuurlijk uit het vuistje eten, maar Vera heeft nog een recept voor als je daar geen fan van bent. “Je kan er een aperitiefhapje van maken. Je maakt een marinade van citroensap, kappertjes en gekleurde peperbolletjes, daar laat je de filets een halfuurtje in liggen. Dat kan je afwerken met citroen en uiringen. Heel lekker en goed om maatjes te leren eten.” Een ideaal hapje dus voor op deze warme dagen.