Justitieminister Van Quickenborne wil 800 nieuwe magistraten en assistenten aanwerven, maar gaat hij die wel vinden?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaat de komende jaren maar liefst 827 vacatures uitschrijven binnen justitie. Hij wil 100 nieuwe magistraten en enkele honderden ondersteunende werknemers (zoals griffiers) aanwerven. Ook in de gevangenissen komen er ongeveer 200 vacatures. Dat heeft de justitieminister aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie van de verschillende diensten van justitie. "We hebben de ambitie om justitie de komende jaren een nieuwe start te geven", klinkt het. "We kiezen voor een historische investering. (...) en willen justitie sneller, menselijker en straffer maken. Dit is een transformatie die een heel decennium in beslag zal nemen."