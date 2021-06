Man uit Bilzen is 8.000 euro kwijt door "whaling", oplichting via WhatsApp

De man uit Bilzen kreeg afgelopen weekend berichtjes via WhatsApp van iemand die zich uitgaf voor zijn dochter. Die persoon zei dat haar gsm beschadigd was geraakt na een douche en ze daardoor een ander nummer had. Maar ze vroeg tegelijkertijd ook om enkele dringende betalingen te doen. De man dacht dat hij echt met zijn dochter te maken had en deed 11 betalingen voor in totaal 8.000 euro. Politie en parket werden op de hoogte gebracht, maar het is niet zeker of de man zijn geld nog terug zal zien.

De politie raadt aan om in zo'n geval altijd eerst naar het originele nummer te bellen om te zien of het verhaal kan kloppen.