PFOS-zaak maakt Mechelen ongerust: stadsbestuur wil uitleg van chemiebedrijf Chemours en OVAM over PFAS op grondgebied 

Het nieuws over de zware vervuiling met PFOS in Zwijndrecht maakt ook het stadsbestuur van Mechelen ongerust. Het wil weten of er ook in Mechelen een PFAS-vervuiling is. PFAS is de verzameling chemische stoffen, waartoe PFOS behoort. Op de Dupont-site in Mechelen fabriceert Chemours teflon, waarbij PFAS wordt gebruikt. Deze ochtend is er een extra schepencollege.