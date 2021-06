Meer dan 100 buurtbewoners manifesteren met ei op Linkeroever in Antwerpen: "Ik voel mij bedrogen"

Op de vraag of de inwoners van Zwijndrecht al niet langer weet hebben van de vervuiling, zegt een vrouw die op 1 kilometer van de 3M fabriek woont: "Ik denk dat de mensen uit Zwijndrecht al lang weten dat er een beetje vervuiling is. Maar we wisten niet dat het zo erg was. Ik vraag daarom dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt en dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt zodat onze kinderen in een gezonde leefomgeving kunnen opgroeien en wij niet bang hoeven te zijn over de gezondheid en de toekomst van onze kinderen. Ik ga zeker ook een bloedstaal laten afnemen, zoals onze burgemeester aanraadde". Morgen wordt in het Vlaams parlement gestemd over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie.