Moeder van Nathalie Geijsbregts krijgt uitnodiging voor vaccinatie van haar dochter die 30 jaar geleden verdween

"Het gebeurt niet zo vaak meer dat we overheidsbrieven op naam van Nathalie toegestuurd krijgen. Sommige instanties, zoals de gemeente, plaatsen al een opmerking bij haar naam om pijnlijke situaties als deze te vermijden", zegt Eric Geijsbregts. Maar hij tilt er niet zwaar aan: "Ik lig er niet wakker van. Deze brief komt wellicht uit een andere overheidscomputer. Mogelijk hebben nog vele andere vermisten een uitnodiging toegestuurd gekregen."

Het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat Nathalie Geijsbregts is verdwenen. Ze stond op de bus te wachten om naar school te gaan toen ze wellicht is ontvoerd. De voorbije jaren is er geregeld gezocht naar Nathalie maar ze blijft tot op vandaag spoorloos.