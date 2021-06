MoMeNT brengt deze zomer meer dan 150 cultuurvoorstellingen in Tongeren

Ondertussen is MoMeNT al aan zijn vijfde editie toe. Opnieuw is als centraal thema 'Tijd' gekozen. "Dat is geen toeval," zegt intendant Barbara Wyckmans, "want Tongeren is de oudste stad van het land, dus de tijd speelt hier een belangrijke rol. Maar het slaat ook op de tijd die de kunstenaars in hun projecten steken en de tijd die de bezoekers uittrekken om te kijken en te luisteren naar hun creaties."