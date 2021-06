Brusselse bioloog ontdekt zes nieuwe slangensoorten: "Het is soms een gevaarlijke job"

ln normale tijden reist Pauwels geregeld naar het buitenland voor zijn job. Meestal trekt hij naar Zuid-Oost Azië, maar even goed naar Afrikaanse landen zoals Gabon. Pauwels werkte ook al eens vijf jaar in Kazachstan. Hij is altijd op zoek naar nieuwe diersoorten. "Dat kan af en toe gevaarlijk zijn, ja. Als je nieuwe dieren wilt ontdekken, moet je natuurlijk de wilde natuur intrekken. Dan kom je wel eens gevaarlijke dieren tegen zoals wilde olifanten of malariamuggen."

Die avontuurlijke job combineren met een gezinsleven is niet altijd evident. "Mijn vrouw reist soms met mij mee. We verbleven al samen in pygmeeëndorpen en aten wat de mensen daar aten. Niet altijd lekker, wel altijd interessant." (lacht)