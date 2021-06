Nijlen vult zwembad met 520.000 liter kraanwater: "Dat blijft wel 2 tot 3 jaar in het bad"

Deze week stroomt er 520.000 liter water in het vernieuwde zwembad van Nijlen. "Dat zouden we op twee dagen kunnen doen," zegt sportschepen Luc Luyten op Radio 2 Antwerpen, "maar de architect heeft ons op het hart gedrukt om het trager te doen. Het bad is twee jaar dicht geweest en in die tijd was er ook geen druk van het water op de tegels. Als het te snel gevuld wordt, kan dat problemen geven en zouden tegels kunnen loskomen."