Plaatstekort in heel wat scholen voor buitengewoon onderwijs: "Kinderen dreigen gewoon thuis te moeten zitten"

En Het SAS is lang geen uitzondering in Antwerpen, waar er door het digitale aanmeldsysteem heel concrete cijfers zijn. In totaal zoeken 418 kinderen nog een plekje in het Antwerpse buitengewoon basisonderwijs. Het gaat vooral over kinderen met een mentale beperking, met een autismespectrumstoornis of met gedragsproblemen.