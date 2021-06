Politie Ninove reageert op racismeverhaal in Le Soir: "misverstand"

Nog voor de afspraak gemaakt kon worden, hebben zij het politiekantoor verlaten. Even later werd in Laken voor dezelfde feiten wel onmiddellijk een pv opgesteld. "De inschatting van het incident in Ninove is verkeerd gebeurd", geeft De Jonghe toe. "Elke vorm van fysiek geweld moet in feite onmiddellijk behandeld worden. Ongeacht of er fysiek geweld is gebruikt of niet: racisme moet ernstig genomen worden. In dit geval waren de feiten ernstig genoeg om onmiddellijk een pv op te stellen."