Ook dit jaar geen Belcanto Classic in Heuvelland door corona

Traditioneel vindt de Belcanto Classic de laatste maandag van augustus plaats . Maar ook dit jaar zal de wielerwedstrijd niet doorgaan. De organisatoren laten op de website van de Belcanto Classic weten dat er nog te veel onzekerheid is over de coronamaatregelen: "Na verschillende vergaderingen met ons bestuur hebben we samen besloten om ook dit jaar geen Belcanto Classic te laten doorgaan. (...) De Belcanto Classic is een koers, een volksfeest, een kerremesse, een beleving. De huidige reglementeringen rond het coronavirus zorgen er voor dat wij geen groen licht krijgen om het op een normale manier te organiseren. Het is met veel spijt in ons hart maar we trekken de kaart van "alles of niets" en onder de huidige omstandigheden is "alles" een vaag begrip!"

In plaats van de wielerwedstrijd komt er deze zomer wel een coronaveilige wandelroute. Volgend jaar komt er wel een nieuwe editie, op 29 augustus 2022.