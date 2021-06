Politicologen trekken aan alarmbel over afschaffing opkomstplicht: "Historische vergissing"

"We zitten op een historisch moment in de relatie tussen burger en politiek", denken de ondertekenaars van de open brief. "De relatie is niet goed. De burger keert zich af van de politiek. Er is een groot probleem van vertrouwen en er zijn heel wat negatieve emoties tegenover het politieke gebeuren en politici. En net op dat moment gaan politici beslissen dat ze zich niet meer willen blootstellen aan dat soort kritieken. Dat is geen goede beslissing."

"Politici moeten de stap naar de burger net blijven zetten. Het afschaffen van de opkomstplicht lijkt daar heel haaks op te staan", besluit professor Karen Celis. "We hopen, en vragen dat zo’n historische vergissing wordt vermeden."